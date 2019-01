Ιστορικός Αντετοκούνμπο: Μόνο αυτός και ο θρυλικός Τζαμπάρ τέτοια επίδοση (ΦΩΤΟ)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός στο ματς των Μπακς με τους Ράπτορς και παρά την ήττα της ομάδας του, άφησε το "στίγμα" του, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 43 πόντους, ενώ μάζεψε και 18 ριμπάουντ.

Με την επίδοση αυτή πέτυχε ακόμα ένα ρεκόρ στην ιστορία των Μπακς, καθώς έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον θρύλο, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που έχει σ’ ένα ματς τουλάχιστον 40 πόντους και 15 ριμπάουντ!

The 2nd player in Bucks history (@kaj33) to record a 40-point/15-rebound game!! #FearTheDeer pic.twitter.com/O1iDx2tp7b