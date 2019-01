Απίθανο: Έκαναν 8.000 μίλια για να δουν live τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μια παρέα από το Πακιστάν διέσχισε 8.157 μίλια για να βρεθεί στο Χιούστον και να δει από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο ματς των Μπακς με τους Ρόκετς!

Ο Greek Freak έδωσε αυτόγραφα στους "τρελούς" φανς του, έβγαλε σέλφι, ενώ ένας από την παρέα κρατούσε και μήνυμα για τον Γιάννη που έγραφε: «Ταξίδεψα 8.157 μίλια από το Πακιστάν για να δω τον Γιάννη».

Δείτε το βίντεο:

Traveled all the way from Pakistan to watch @Giannis_An34 and the Bucks!!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/HVSKnatbry