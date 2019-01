Αδιανόητα πράγματα από τον Ντόντσιτς - Ρεκόρ σαν άλλος... Λεμπρόν Τζέιμς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Λούκα Ντόντσιτς: Φοβερές εμφανίσεις πραγματοποιεί με την φανέλα των Ντάλας Μάβερικς ο Λούκα Ντόντσιτς, που με τις επιδόσεις του έχει βαλθεί να τρελάνει άπαντες στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

O Σλοβένος γκαρντ έγραψε 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ στη νίκη των Μάβερικς επί των Τίμπεργουλβς με 119-115, κάνοντας ρεκόρ, αφού σε ηλικία 19 ετών και 317 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης στο ΝΒΑ, μετά τον Λεμπρόν Τζέιμς, που μέτρησε τουλάχιστον 25 πόντους και 10 ασίστ σε αγώνα ΝΒΑ!

