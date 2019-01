«Τιτίβισμα» Πιτίνο για Πέιν: «Είναι σκληρός εργάτης - Εκεί θα μας βοηθήσει όταν...»

Ρικ Πιτίνο - Άντριαν Πέιν: Την προσθήκη του Άντριαν Πέιν σχολίασε στο twitter ο Ρικ Πιτίνο, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός σέντερ θα βοηθήσει πολύ στον τομέα των ριμπάουντ τον Παναθηναϊκό, όταν βρεθεί σε φόρμα.

«Ο Άντριαν Πέιν θα μας βοηθήσει με το πρόβλημα στα ριμπάουντ μόλις βρεθεί σε φόρμα. Είναι σπουδαίος τύπος και σκληρός εργάτης», έγραψε ο Πιτίνο στο twitter.

Μένει να δούμε, αν ο τεχνικός του Τριφυλλιού χρησιμοποιήσει σήμερα το βράδυ κόντρα στην Ζαλγκίρις τον νεοαποκτηθέντα παίκτη των Πράσινων.

