Σενάριο - βόμβα για Μπαρτζώκα - Αδιανόητη εξέλιξη στην καριέρα του!

Γιώργος Μπαρτζώκας: Μια απρόσμενη είδηση μετέφερε ο έγκυρος Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, που αφορά στην Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όπως ανέφερε μέσω twitter, η ρωσική ομάδα είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ρίμας Κουρτινάιτις, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για τη θέση προπονητή και αν τίθεται όντως θέμα απομάκρυνσης του Μπαρτζώκα.

Rimas Kurtinaitis is close to sign with Khimki Moscow, I was told by sources close to the team.