Χαμός στο twitter με το σχόλιο του Τζέιμς - Τον ρώτησαν αν θα πήγαινε στον Ολυμπιακό - Τι απάντησε;

Μάικ Τζέιμς - Ολυμπιακός: Σε ερώτηση για το αν θα πήγαινε ποτέ στον Ολυμπιακό απάντησε ο Μάικ Τζέιμς μέσα από συζήτηση στο twitter, μετά την νίκη της Αρμάνι επί της Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα.

Ο Αμερικανός ρωτήθηκε, λοιπόν, αν θα έπαιρνε μεταγραφή στους Ερυθρόλευκους και η απάντησή του ήταν κατηγορηματικά αρνητική.

«Με όλο τον σεβασμό, αλλά με τίποτα» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού.

With all due respect HELL NO https://t.co/eFEsWaXxl1