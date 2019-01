Φοβερός Ιτούδης – Ένα μπράβο είναι λίγο!

Δημήτρης Ιτούδης: Ιστορία έγραψε ο Δημήτρης Ιτούδης στη Ρωσία. Ο Έλληνας τεχνικός έφτασε τις 141 νίκες στη VTB League και ανέβηκε στην 1η θέση της σχετικής λίστας των προπονητών αφήνοντας δεύτερο τον Εβγκένι Πασούτιν, που έχει 140.

Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός πανηγύρισε διπλά τη σημερινή νίκη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας επί της Τσμόκι Μινσκ.

Димитрис Итудис стал самым побеждающим тренером в истории Лиги!



Dimitris Itoudis became the winningest coach in VTB League history! pic.twitter.com/SHhiNeTGhA