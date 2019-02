Δεν υπάρχει! Νυχτερίδα διέκοψε το ματς Σπερς-Πέλικανς - Κορυφαίο βιντεάκι!

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό «σημάδεψε» το πρώτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης των Σπερς με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς στο Σαν Αντόνιο, καθώς η αναμέτρηση διεκόπη, όταν στο παρκέ μπήκε μια... νυχτερίδα!

Τη λύση έδωσε η μασκότ των γηπεδούχων, η οποία -ντυμένη Batman- έπιασε τον... απρόσκλητο επισκέπτη με ένα δίχτυ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο που βρισκόταν στο AT&T Center!

BatYote with the special assist!



Thanks, @SpursCoyote! pic.twitter.com/0mZBYEOeqN