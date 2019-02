Μήνυμα Πιτίνο που θα «φτιάξει» τους Παναθηναϊκούς - «Υπόκλιση» στον Ομπράντοβιτς (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός - Ρικ Πιτίνο: Με μήνυμά του στο Twitter ο τεχνικός του Τριφυλλιού χαρακτήρισε το επερχόμενο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

«Μείναμε αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα με μια νίκη με 80-55. Ο Κώστας Μήτογλου και ο ΝτεΣόν Τόμας έπαιξαν καλά για εμάς. Η μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν έρχεται την Παρασκευή με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας, που την προπονεί ένας από τους καλύτερους. Θα είναι διασκεδαστικό», έγραψε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί του Λαυρίου.

Stayed undefeated in Greek league with an 80-55 win. Kostas Mtoglou 16 pts/11 rebounds and Deshaun Thomas 16 pts/11 rebounds played well for us. Biggest challenge of the season comes Friday vs Fenerbahce in Istanbul. First place team coached by one of the best. Should be fun