Το εκπληκτικό τρίποντο του Μέιερ που έστειλε τον Προμηθέα στην παράταση (ΒΙΝΤΕΟ)

Προμηθέας Πατρών: Με ένα τρομερό τρίποντο του Τόνι Μέιερ ο Προμηθέας πήγε το παιχνίδι με την Μπολόνια στην παράταση (84-84), όμως εκεί δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 98-91.

Δείτε το τρίποντο:

Tony Meier send it to OT in Bologna! #BasketballCL



https://t.co/KYh4DMAJ6P @promitheasbc pic.twitter.com/dcb5teol8J