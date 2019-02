Αποθέωσε τον Σλούκα με τρομερή ατάκα ο Πιτίνο! (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Οι Πράσινοι ετοιμάζονται για το δύσκολο αυριανό παιχνίδι στην έδρα της τουρκικής ομάδας, με τον Ρικ Πιτίνο να ποστάρει μήνυμα στο Twitter για την επερχόμενη αναμέτρηση.

Ο τεχνικός του Τριφυλλιού έπλεξε το εγκώμιο του Κώστα Σλούκα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο γκαρντ της Φενέρ "τα κάνει 'ολα"!

«Στον δρόμο για την Κωνσταντινούπολη για να παίξουμε με την νο.1 ομάδα στην Euroleague. Η Φενέρ έχει τον σπουδαίο Έλληνα παίκτη, Κώστα Σλούκα. Τα κάνει όλα», ανέφερε στο ποστ του ο Ρικ Πιτίνο.

On our way to Istanbul to play #1 team in Euroleague. Big time Greek player on Fenerbahce, Kostas Sloukas. Does it all.