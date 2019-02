Τιτίβισμα Πιτίνο με νόημα: "Μετά από 42 χρόνια νόμιζα ότι τα..." (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός: Ο Ρικ Πιτίνο έκανε σχόλιο για το παιχνίδι με Ολυμπιακό!

Συγκεκριμένα ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έγραψε:

«Σε 42 χρόνια στην προπονητική, νόμιζα ότι τα είχα δει όλα. 15 πόντους στο ημίχρονο. Παρακινώντας την ομάδα μου να βγει με μεγάλη ένταση στα πρώτα 5 λεπτά. O Ολυμπιακός δεν επέστρεψε ποτέ. Το παιχνίδι τελείωσε. Στον τελικό του Κυπέλλου στην Κρήτη την Κυριακή».

Well in 42 years of coaching I, thought I had seen it all. Up 15 at halftime. Motivating my team to come out with great intensity the first 5 minutes. We were fired up except Olympiakos never came back out. Game over. Onto the Greek Cup finals in Crete on Sunday #paobc