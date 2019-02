Έτσι θα παίξει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - Ντιναμό Κιέβου: Με την κλασική ερυθρόλευκη εμφάνιση θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την Ντιναμό Κιέβου στο "Γ. Καραϊσκάκης", στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την φάση των "32" του Europa League.

Από την πλευρά του ο Ζοσέ Σα θα φορέσει την γκρίζα εμφάνιση με τις κίτρινες λεπτομέρειες στο μπροστινό μέρος.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colours for tonight! Let’s do this LEGEND! #olympiacos #OLYFCDK #UEL #matchday #legend @EuropaLeague @DynamoKyiv pic.twitter.com/HdU81l5t1h