Οι πιο τυχάρπαστοι παίκτες που κατάφεραν κι έπαιξαν σε ΝΒΑ All Star Game

82 views 0 shares

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε δει μερικούς από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών στο ίδιο παρκέ. Από την εποχή του Michael Jordan, του Kevin Garnett και του Shaquille O’Neal μέχρι αυτή του Kobe και του LeBron και μετέπειτα σε εκείνη των Kevin Durant, Stephen Curry και του Γιάννη.

Ανάμεσα σε αυτούς που έγραψαν και εξακολουθούν να γράφουν την ιστορία του μπάσκετ ωστόσο, βρέθηκαν ταυτόχρονα και κάποιοι λαθρεπιβάτες της πορτοκαλί μπάλας, που έκαναν κάθε φανατικό φίλο του σπορ και ειδικότερα του ΝΒΑ να αναρωτηθεί πώς στο διάβολο βρέθηκαν εκεί. Τους χωρίσαμε σε περιφέρειες και στους παρουσιάζουμε.

Τα σαπάκια της Ανατολής

Ο Theo Ratliff των Philadelphia 76ers είχε μ.ο. 12.4 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 3,7 τάπες ανά παιχνίδι τη σεζόν 2000- 2001, κάτι που φαίνεται πως ήταν αρκετό για να του δώσει μια θέση στο All Star Game της ίδιας χρονιάς.

Ωστόσο δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού. Σχεδόν ίδιος παίκτης με τον Ratliff (άντε λίγο καλύτερος), ήταν και ο Tyrone Hill των Cleveland Cavaliers που έπαιξε σε αυτό του 1995, αλλά δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε κατά τύχη εκεί, με τον μέτριο guard των 76ers, Dana Barros να είναι συμπαίκτης του.

To 2004 σε All Star Game βρέθηκε και ο εντυπωσιακά άτεχνος Jamaal Magloire των New Orleans Hornets, εξαιτίας της έλλειψης σπουδαίων ψηλών στην ανατολική περιφέρεια, ακριβώς όπως είχε συμβεί και με τον Brad Miller των Indiana Pacers μια χρονιά νωρίτερα.

Ανάμεσα στους Shawn Kemp, Dikembe Mutombo, Rik Smits, Antoine Walker που ήταν η front line της Ανατολής το 1998, χώθηκε και ο Jayson Williams των New Jersey Nets, χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο μπασκετικά και λίγο πριν μπει φυλακή για ανθρωποκτονία. Κλείνουμε με την ομάδα της Ανατολής, με το βύσμα του LeBron, Mo Williams, το 2009.

O τότε guard των Cavaliers έκανε όντως μια συμπαθητική χρονιά, ωστόσο πολύ αμφιβάλλουμε αν θα είχε συμμετοχή αν δεν ήταν συμπαίκτης και πολύ καλός φίλος με τον Βασιλιά.