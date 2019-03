Φοβερή ατάκα Τζέιμς για παίκτη του Ολυμπιακού: "Δεν ξέρω πού τον βρήκαν, αλλά..."

Μάικ Τζέιμς - Ολυμπιακός: Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού παρακολουθεί την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΤΣΣΚΑ Μόσχας και μάλιστα η εμφάνιση του παίκτης των Πειραιωτών, Ζακ ΛεΝτέι, του τράβηξε την προσοχή.

Ο Τζέιμς αναφέρθηκε στον Αμερικανό με ανάρτηση στο Twitter, πλέκοντας το εγκώμιο του φόργουορντ των Πειραιωτών.

«Δεν ξέρω πού βρήκαν τον ΛεΝτέι, αλλά ήταν μια πολύ καλή ανακάλυψη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς.

Idk where they found Leday but it was a good find