Απίστευτη εικόνα! Ο Λεμπρόν ξέσπασε σε κλάματα όταν ξεπέρασε τον Τζόρνταν (ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς παίρνει όλο τον διάδρομο για το καλάθι και πετυχαίνει τους δυο πόντους, που τον φέρνουν στην 4η θέση του πίνακα τον σκόρερ ξεπερνώντας τον Μάικλ Τζόρτναν.

Ο παίκτης των Λέικερς ήθελε 12 πόντους για να ξεπεράσεις τους 32.292 πόντους του «MJ23» και κυνηγάει πλέον τον Κόμπι Μπράιαντ που έχει 33.643.

Ο θρυλικός Τζόρτνατ αποτελεί ίνδαλμα για τον Λεμπρόν και ο ίδιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του γι’ αυτό το επίτευγμα.

Δείτε τις εικόνες:

Historic night for basketball royalty. @KingJames passes His Airness as the fourth-leading scorer of all-time. pic.twitter.com/f1WsVjOBvH