Τρίβουν τα μάτια τους με πρώην παίκτη του Ολυμπιακού - Τα βλέπει ο Μπλατ; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κεμ Μπιρτς που φόρεσε την Ερυθρόλευκη φανέλα την περίοδο 2016-17, έκλεψε χθες τις εντυπώσεις στην νίκη των Μάτζικ, όπου και αγωνίζεται επί των Καβαλίερς με 120-91.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, στο διάστημα που έπαιξε σημείωσε 13 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ.

Δείτε το βίντεο:

.@Khem_Birch with the double-double for the @OrlandoMagic & is an early candidate for @FanDuel Value of the Night!



He had 13 PTS, 11 REB, 1 AST & 2 STL for 32.7 #NBAFantasy points, returning 9.1x his value ($3,600 DFS price)!#PureMagic pic.twitter.com/yca16cDPHM