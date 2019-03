Ραγίζει καρδιές - Το συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ του Παναθηναϊκού για τον Θανάση Γιαννακόπουλο!

Παναθηναϊκός: Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Τριφυλλιού.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον ιστορικό παράγοντα της ομάδας, δημοσιεύοντας ένα ιδιαιτέρως συγκινητικό βίντεο στα social media.

Σε αυτό γίνεται αναδρομή στις μεγάλες στιγμές του θρυλικού παράγοντα και ακούγονται ορισμένες συγκλονιστικές ατάκες του, όπως «Όταν πεθάνω, να με θάψετε με τη σημαία του Παναθηναϊκού…».

Δείτε το βίντεο:

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Θανάση.



May your soul rest in peace our beloved Thanasis.#paobc #RIP pic.twitter.com/yzplP8Eidn