Η στιγμή που τρέλανε το ΣΕΦ - Ο Ποκουσέφσκι σκοράρει και τις... τρώει από τους συμπαίκτες του! (Vid)

Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώθηκε με τρόπο που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο πιτσιρικάς Αλεξέι Ποκουσέφσκι.

Ο νεαρός άσος των Πειραιωτών έκανε το ντεμπούτο του στη Euroleague σε ηλικία 17 χρόνων, 2 μηνών και 21 ημερών. Έτσι ξεπέρασε το ρεκόρ του Γιώργου Πρίντεζη και έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Εκτός του ότι έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, ο Ποκουσέφκσι πέτυχε και τον πρώτο του πόντο στη διοργάνωσε με 1/2 βολές στο τέλος του αγώνα.

Ο 17χρονος παίκτης αποθεώθηκε από το κοινό του ΣΕΦ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το πατροπαράδοτο "φατούρο", με τον Ποκουσέφκσι να τις... τρώει από τους συμπαίκτες του!

Δείτε το βίντεο:

Aleksej Pokusevski gets his first EuroLeague point for @olympiacosbc



What the game is all about Congratulations #GameON pic.twitter.com/okaw5GyQUm