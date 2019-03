Σιδεροκέφαλος! Απίθανη είδηση για τον Κώστα Αντετοκούνμπο - Είναι μόλις 21 ετών (ΦΩΤΟ)

Κώστας Αντετοκούνμπο: Πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στο ΝΒΑ!

Την πρώτη του συμμετοχή στο ΝΒΑ πραγματοποίησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη και του Θανάση αγωνίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι των Μάβερικς με τους Μπλέιζερς, και έκανε τη δική του αρχή στο πρωτάθλημα.

Έπαιξε για 6 λεπτά, έχοντας στο χρόνο αυτό έναν πόντο με 0/2 δίποντα, 1/2 βολές, ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος.

Kostas Antetokounmpo just made his first career NBA basket! pic.twitter.com/QUL8yIP46u