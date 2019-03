Σκάει πρόταση από Ιταλία για Γιάνκοβιτς - Με αυτή την ομάδα συζητάει!

Σε συζητήσεις με την ιταλική Πέζαρο βρίσκεται, σύμφωνα με το "Sportando", ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς!

Ο αρχηγός του Χολαργού διανύει εξαιρετική σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ με την ομάδα των βορείων προαστίων και δεν αποκλείεται να χαιρετήσει, πηγαίνοντας στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ πριν λίγο καιρό είχε ενδιαφερθεί για αυτόν και η ισπανική Τενερίφη.

VL Pesaro is in talks with Vladimir Jankovic, a source told Sportando.

Pesaro is on the market for a forward for the final part of the season