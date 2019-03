Με τέτοιο Καλάθη είναι ανίκητος! Διαστημικός ο αρχηγός του ΠΑΟ - Περιμένει την Ρεάλ (ΒΙΤΝΕΟ)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα την Ρεάλ Μαδρίτης στο προτελευταίο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για την regular season, και μοναδικός στόχος της ομάδας του Ρικ Πιτίνο είναι η νίκη ώστε να προκριθούν στα πλεί οφ της διοργάνωσης.

Από το απόλυτο αουτσάιντερ, ο Παναθηναϊκός με 6 σερί νίκες, έχοντας ανακάμψει πλήρως, με υπέροχο μπάσκετ κοιτάζει κατάματα όλα τα μεγαθήρια της Ευρωλίγκας.

Μετά την ΤΣΣΚΑ ύψωσε το ανάστημα στην Αρμάνι, του άλλοτε γνώριμου Μάικ Τζέιμς και μοιάζει πανέτοιμος να υποδεχτεί την Βασίλισσα στο ΟΑΚΑ.

Ο Νικ Καλάθης πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν με τους Πράσινους και αποτελεί τον κύριο εκφραστή της επιθετική λειτουργίας της ομάδας.

Τα νούμερα άλλωστε μιλάνε από μόνα τους κι γι αυτό τον λόγο η Ευρωλίγκα έφτιαξε ένα βίντεο με τις εκπληκτικές πάσες του διαστημικού Νικ Καλάθη.

Ο Καλάθης έχει φέτος 245 ασίστ σε 28 αγώνες, ήτοι 8.8 μ.ό. και αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη του Παναθηναϊκού και τον παίκτη που μοιράζει την πλειοψηφία των ασίστ.

Δείτε το βίντεο:

.@Nick_Calathes15 has dished at least 9 assists in six straight games #GameON pic.twitter.com/o0Z1F8Jz5V