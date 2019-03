Απρόσμενο: Έρχονται στην Ευρώπη για αγώνα του NBA οι Μπακς του Γιάννη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Παρίσι θα αναμετρηθούν, Μιλγουόκι Μπακς και Σάρλοτ Χόρνετς σε αγώνα για την regular season του ΝΒΑ!

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί εννιά χρόνια, όταν τότε το Λονδίνο είχε φιλοξενήσει αναμέτρηση κανονικής διάρκειας του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Ειδικότερα, ο αγώνας των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Χόρνετς θα διεξαχθεί στις 24 Ιανουαρίου 2020, στο "AccorHotels Arena", σε μια βραδιά που αναμένεται πανικός για τους αστέρες του NBA και φυσικά για τον δικό μας "Greek Freak".





