Νέο πλήγμα με Γιάννη - "Τρέμουν" οι Μπακς - Τι δήλωσε ο Έλληνας σούπερ σταρ; (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Μπάκς ήταν εκπληκτικοί στην χθεσινή νίκη με 128-118 επί των Κλίπερς, και πλέον χρειάζονται μόνο 2 νίκες για να κλειδώσουν και μαθηματικά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σαρωτικός και πάλι με 34 πόντους όμως έντονες ανησυχίες έχουν προκύψει από την τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ χτύπησε ξανά στον δεξί του αστράγαλο και δεν επέστρεψε στο ματς.

Το διάστημα της απουσίας του είναι άγνωστο όμως ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος και μετά το ματς δήλωσε πως νιώθει καλά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν παθαίνεις διάστρεμμα μένεις 3-4 ματς εκτός, αλλά δεν μου αρέσει να χάνω ματς. Προσπαθώ να παίζω με αυτό το πρόβλημα, δουλεύω στην προπόνηση και θέλω να δυναμώσω ξανά το συγκεκριμένο σημείο. Δεν έχει σημασία αν πονάω ή δεν νιώθω καλά, εγώ πάντα είμαι έτοιμος να παίξω. Κάποιες φορές είμαι πεισματάρης και θέλω να παίξω, αλλά ο κόουτς μού λέει να μείνω εκτός. Και σήμερα μετά τον τραυματισμό μού είπε να ξεκουραστώ, καθώς η ομάδα είχε βρει ρυθμό και ο Κρις (Μίντλετον) ήταν σε καταπληκτική μέρα. Έχουμε άλλα έξι ματς, θέλουμε να παίξουμε καλά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς και να επιστρέψουν οι παίκτες που έχουν τραυματισμούς. Αν είμαστε υγιείς, θα είμαστε μια χαρά».

“I’m definitely working on it on a daily basis trying to get it healthy, stronger... I have to work through it while playing and try to get my strength back."



Giannis on his ankle: pic.twitter.com/kj0tsZykcY