Φοβερή κίνηση Παναθηναϊκού - Αυτόν θα βραβεύσει απόψε πριν την Μπουντούτσνοστ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε κρίσιμο αγώνα κόντρα στην Μπουντούτσνοστ για την πρόκρισή του στα play offs της Ευρωλίγκας και όσοι φίλοι του βρεθούν στο ΟΑΚΑ θα έχουν την ευκαιρία να δουν τους Πράσινους να βραβεύουν τον πάλαι ποτέ σπουδαίο σέντερ της ομάδας, Κώστα Τσαρτσαρή, για την προσφορά του στον σύλλογο.

Δείτε το βίντεο που έφτιαξε σχετικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

@KTsartsaris will be awarded on today's @EuroLeague home game against @KKBuducnostVOLI (21:00), who won 21 titles in 11 years with our club.#paobc #panathinaikos #PAOBUD #EuroLeague #GameON #GreenCentury #GreenLegends pic.twitter.com/XSexFDHQs8