"Κορυφαία ομάδα του 21ου αιώνα ο Παναθηναϊκός" - Τεράστιες ατάκες "Ζοτς" για Παύλο! (BINTEO)

Παναθηναϊκός - Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η Euroleague ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ένα βίντεο, στο οποίο χαρφακτηρίζει τον Παναθηναϊκό ως την πιο επιτυχημένη ομάδα του 21ου αιώνα.

Στο βίντεο φιλοξενούνται δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που αναφέρεται στην προσφορά των αδερφών Γιαννακόπουλων στον σύλλογο και κάνει ειδική μνεία στον Παύλο, για τον οποίο τονίζει πως "Ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτα από όλα ο Παύλος Γιαννακόπουλος".

"Ο Πάυλος Γιαννακόπουλος είναι μία από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες στην ιστορία, διότι έκανε τον Παναθηναϊκό έναν από τους καλύτερους συλλόγους σε ολόκληρη την Ευρώπη, μαζί με τα αδέρφια του, Κώστα και Θανάση. Ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε έναν άνθρωπο συνεχώς κοντά μας. Ένα άτομο που ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμο να μας βοηθήσει. Για ακόμα μία φορά θέλω να επαναλάβω. Ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτα από όλα ο Παύλος Γιαννακόπουλος", ήταν τα λόγια του Ζοτς.

Δείτε το βίντεο:

The most successful EuroLeague team this century



The Giannakopoulos family built an empire and were adored by all associated with @paobcgr



Watch 'Guardian of a Legacy' now https://t.co/Se7L2Cwybl pic.twitter.com/mrd7JuJ7j7