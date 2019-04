"Καρφιά" Γουέμπερ για Ολυμπιακό; - Αινιγματικό μήνυμα του Αμερικανού (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - Μπριάντε Γουέμπερ: O Αμερικανός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από το Λιμάνι, αφού τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως αναμένεται να λυθεί άμεσα η συνεργασία του με τους Πειραιώτες εξαιτίας πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Ο Γουέμπερ προέβη σε αινιγματικό μήνυμα στο Twitter, που δεν αποκλείεται να αναφέρεται στις τελευταίες και τον Ολυμπιακό.

"Ό,τι έγινε στο σκοτάδι θα έρθει στο φως. Απλώς πρέπει να έχεις πίστη", έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ, ενώ στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε το hashtag #NewBeggining (Νέο ξεκίνημα).

Whats done in the dark will come to the light Just gotta have faith #NewBeginning #BriFense