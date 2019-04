Ανακοίνωσε μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Πρώην συμπαίκτης του Κάρι ο εκλεκτός του Μπλατ!

1.857 views 0 shares

Ολυμπιακός: Λίγες ώρες μετά τη λύση της συνεργασίας του Μπριάντε Ουέμπερ και ενόψει της επικείμενης αποχώρησης του Αξέλ Τουπάν, οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν σε μεταγραφή για τα γκαρντ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γουίλ Τσέρι!

Πρόκειται για Αμερικανό άσο με ύψος 1.85, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στους πρωταθλητές του NBA, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στέφεν Κάρι. Στη συνέχεια εντάχθηκε στη θυγατρική τους ομάδα στη G-League, τους Santa Cruz Warriors, μετρώντας 9 πόντους, 4,3 ασίστ και 3,8 ριμπάουντ ανά ματς.

O Τσέρι έχει μεγάλη εμπειρία από την Ευρώπη, έχοντας παίξει σε σημαντικές ομάδες, όπως η Ζαλγκίρις και η Άλμπα Βερολίνου, ενώ γνωρίζεται πολύ καλά με τον Ντέιβιντ Μπλατ, αφού οι δυο τους έχουν συνυπάρξει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2014.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο Cherry στον Ολυμπιακό

H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, Γουίλ Τσέρι, έως το τέλος της σεζόν.

Το who is who

O Will Cherry έχει γεννηθεί στις 8/2/1991 και φοίτησε στο κολέγιο Μontana από το 2009 έως και το 2013. Ο ύψους 1.85 γκαρντ, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ευρώπη καθώς έχει περάσει από ομάδες όπως η Ζαλγκίρις Κάουνας και η Άλμπα Βερολίνου. Tο ξεκίνημα της φετινής σεζόν τον βρήκε στο ρόστερ των πρωταθλητών του ΝΒΑ, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Λίγες μέρες αργότερα, εντάχθηκε στη θυγατρική τους ομάδας, τους Santa Cruz Warriors.

Ατομικές διακρίσεις:

Πρωταθλητής Λιθουανίας το 2015 με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Πρωταθλητής Κροατίας το 2018 με τη Τσεντεβίτα. Κυπελλούχος Γερμανίας το 2016 με την Άλμπα Βερολίνου. Κυπελλούχος Κροατίας το 2018 με την Τσεντεβίτα και MVP του αγώνα».