Η μεγάλη εμφάνιση του Ουλανόβας και το φοβερό καλάθι που έριξε στο καναβάτσο τη Φενέρ (ΒΙΝΤΕΟ)

Euroleague: Ο Εντγκάρας Ουλανόβας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Ζαλγκίρις επί της Φενέρμπαχτσε με 82-80 μέσα στην Τουρκία.

Ο Λιθουανός πέτυχε 20 πόντους, ενώ ήταν αυτός που σκόραρε ένα πολύ δύσκολο καλάθι στα 23'' πριν τη λήξη, το οποίο έμελλε να είναι το νικητήριο, καθώς έδωσε το προβάδισμα με 82-80 στη Ζαλγκρίς.

Δείτε το βίντεο με τα highlights της εμφάνισής του:

Edgaras #Ulanovas scored 20 points and made the final basket, as #Zalgiris handed @FBBasketbol ther first home loss of the @EuroLeague season! pic.twitter.com/V9OCJtU6i4