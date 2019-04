Μεγάλη ανατροπή με "Σάρας" - "Χρυσάφι" στα πόδια του - Αυτή την ομάδα θα προπονεί τη νέα σεζόν!

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη δουλειά του στη Ζαλγκίρις, με τις μετοχές του να παραμένουν στα ύψη.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ο «Σάρας» αποτελεί το πιο… καυτό όνομα μεταξύ των προπονητών της Ευρώπης. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο ίδιος έχει τον πρώτο λόγο για το μέλλον του, αφού θα αποφασίσει για το αν θα ενεργοποιήσει της οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του του το ερχόμενο καλοκαίρι, καθιστά την περίπτωσή του ακόμα πιο ελκυστική.

Τα σενάρια για τον Λιθουανό τεχνικό είναι πολλά, αφού το όνομά του παίζει για μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα. Ανοικτό είναι ακόμα και το ενδεχόμενο της μετακόμισης του Γιασικεβίτσιους σε ομάδα του NBA.

Ωστόσο, η Ζαλγκίρις δεν πρόκειται να παρατήσει τη… μάχη και θα κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τον προπονητή που την έχει οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει σε tweet ο έγκυρος Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, η Ζαλγκίρις θα παίξει τα ρέστα της για την παραμονή του «Σάρας», ανεβάζοντας το μπάτζετ της. Μάλιστα επικαλείται πληροφορία από τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας, Παούλιους Μοτιεγιούνας, που φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ο παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού σχεδιάζει ήδη το ρόστερ της νέας σεζόν.

«Ο Παούλιους Μοτιεγιούνας επιβεβαίωσε ότι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χτίζει το ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Το μπάτζετ ίσως φτάσει τα 11 εκατ. ευρώ», αναφέρει το σχετικό tweet του Ουρμπόνας.

