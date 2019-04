Επική ατάκα Γιασικεβίτσιους για το μέλλον του: «Πρέπει να με διώξετε με...»!

Μια τρομερή ατάκα επιφύλασσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το τέλος της σειράς της Ζαλγκίρις με την Φενέρ, που βρήκε την τουρκική ομάδα να πανηγυρίζει την πρόκρισή της στο Final Four της Βιτόρια.

O τεχνικός της Ζαλγκίρις ρωτήθηκε για ακόμα μία φορά για το μέλλον του και είπε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να με διώξετε από εδώ και με τα δύο πόδια, εκτός αν συμβεί κάποιο θαύμα».

Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη των ηττών σχολιάζοντας: «Έχω ένα περίεργο συναίσθημα βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Νομίζω ότι δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας στην σειρά. Στο μυαλό μου έχουν ¨κολλήσει" τα μόνο έξι φάουλ σε δύο δεκάλεπτα. Αλλά μετά από όσα περάσαμε, η σεζόν στην Εuroleague ήταν εντυπωσιακή».

Sarunas Jasikevicius on his future with Zalgiris: "You will have to kick me out from here with two legs, unless something miraculous happens."