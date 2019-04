Αυτός είναι ο λόγος που ταξίδεψε στις ΗΠΑ ο Πιτίνο!

Ο γάμος της ανιψιάς του είναι ο λόγος που ταξίδεψε στις ΗΠΑ ο Ρικ Πιτίνο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κόουτς του Παναθηναϊκού μέσω twitter.

Παράλληλα, αποχαιρέτησε τον σπουδαίο Τζον Χάβλιτσεκ, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών.

«Στεναχωρήθηκα που άκουσα για τον θάνατο του Τζον Χάβλιτσεκ. Ήταν ένας γίγαντας. Πάντα θα σέβομαι τη σεμνότητα και την αφοσίωσή του στους Σέλτικς. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του», έγραψε αρχικά για τον Χάβλιτσεκ.

Στη συνέχεια, τόνισε αναφορικά με τον λόγο της επιστροφής του στις ΗΠΑ: «Το ελληνικό Πάσχα είναι μια περίοδος που περνάς με την οικογένειά σου. Ταξιδεύω στο Μαΐαμι για τον γάμο της όμορφης ανιψιάς μου, Ντέβον. Είμαι ενθουσιασμένος που θα τους δω όλους».

Greek Easter is a time to spend with families. Traveling to Miami for my beautiful niece Devon’s wedding. So excited to see everyone.

So sad to hear of John Havlicek’s passing. A giant of a man. I was always in awe of his humility and loyalty to the Celtics. My sympathies to his family.