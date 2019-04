"Σκάει" αποχώρηση-έκπληξη στην ΑΕΚ - "Τελειώνει" ξένος άσος από την Ένωση!

ΑΕΚ - Μάλκολμ Γκρίφιν: Παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ θα γίνει ο Αμερικανός, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό η Ένωση είναι έτοιμη να δώσει τα χέρια με την ομάδα του Ισραήλ για την πώλησή του!

Συγκεκριμένα, ο Emiliano Carchia του "Sportando", υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις είναι προχωρημένες και το deal αναμένεται να κλείσει άμεσα.

AEK Athens and Hapoel Jerusalem have worked out a trade with cash considerations for Malcolm Griffin, a source told Sportando.

Deal will be finalized soon.

Griffin averaged more than 8ppg in BCL and 7.5ppg in Greek League