Μήνυμα παραμονής; - Ατάκα του Πιτίνο που "φτιάχνει" τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός - Ρικ Πιτίνο: Οι Πράσινοι ετοιμάζονται για τα πλέι οφ της Basket League, αφού ολοκληρώνει την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με το παιχνίδι κόντρα στον Χολαργό το Σάββατο.

Το μέλλον του Ρικ Πιτίνο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, ωστόσο ο Αμερικανός τεχνικός δεν χάνει την ευκαιρία να τονίζει το πόσο καλά περνά στον Παναθηναϊκό, δημιουργώντας προσδοκίες παραμονής στον πάγκο της ομάδας.

"Η ομάδα του Παναθηναϊκού δουλεύει πραγματικά σκληρά. Υπάρχει πολύ καλή συμπεριφορά και μεγάλη διάθεση για δουλειά. Εξαιρετικό γκρουπ για να δουλέψεις μαζί του καθημερινά. Είμαστε έτοιμοι για τα ελληνικά playoffs. Είναι απόλαυση να προπονώ αυτή την ομάδα", έγραψε ο κόουτς του Τριφυλλιού στο Twitter.

PAO team working extremely hard. Great attitude and work ethic. Wonderful group to work with each day. Ready for the Greek playoffs. Been an absolute treat to Coach this team! #paobc