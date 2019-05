Αποκάλυψη για Ολυμπιακό και Euroleague - Να τι ισχύει σε περίπτωση υποβιβασμού!

Ολυμπιακός - Euroleague: Ο ορισμός του διαιτητή Αναστόπουλου στο παιχνίδι με τον Προμηθέα φέρνει τους Πειραιώτες αντιμέτωπους με το φάσμα του υποβιβασμού στην Α2, εάν αποφασίσουν να μην κατέβουν στο παιχνίδι. Ο εν λόγω ρέφερι θεωρούταν ανεπιθύμητος από τους Ερυθρολεύκους, οι οποίοι είχαν τονίσει ότι δεν θα αγωνιστούν σε περίπτωση που οριστεί σε κάποιο από τις εγχώριες αναμετρήσεις.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός υποβιβαστεί, πολλοί αναρωτιούνται εάν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague. Ακόμα και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς, έθεσε την σχετική ερώτηση, με το Sportando να του δίνει την απάντηση.

Συγκεκριμένα, ρεπορτάζ της γνωστής ιστοσελίδας που επικαλείται τους κανονισμούς της διοργάνωσης, αποκαλύπτει πως όντως υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης της άδειας του Ολυμπιακού, όμως η τελική απόφαση εξαρτάται από τη διοργανώτρια αρχή.

Σύμφωνα με τους κανονισμο, η Euroleague έχει το δικαίωμα, και όχι την υποχρέωση, να αφαιρέσει την άδεια συμμετοχής σε οποιαδήποτε ομάδα τερματίσει στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας του εγχώριου πρωταθλήματός της.

That's a good question. Before Euroleague new era teams with Multi-year licenses had to finish their seasons in the first half of the standings to keep the license.

Here is the answer. They may lose their license if they will be relegated but final decision belongs to EuroLeague.



(thanks to @ennioterbo for the file) pic.twitter.com/JPJCZGTdT3