«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τι κάνει ο Γιάννης για μας»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Υπόκλιση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον προπονητή του στους Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ, μετά τη νέα νίκη (113-101) επί των Σέλτικς στη Βοστώνη, που φέρνει την ομάδα του Μιλγουόκι, μία νίκη μακριά από τους τελικούς της ανατολής στο NBA.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τι κάνει ο Γιάννης για την ομάδα μας. Η προσφορά του είναι μεγάλη και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είναι ξεχωριστός, αλλά είναι και πολύ διψασμένος. Θέλει περισσότερα και παίζει έτσι ώστε να τα κατακτήσει», είπε χαρακτηριστικά.

