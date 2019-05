Εξωγήινος Κάρι - Πέτυχε όλους τους πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο

Ο “εξωγήινος” Στεφ Κάρι απέδειξε για πολλοστή φορά από τι μπασκετική πάστα είναι καμωμένος, οδηγώντας τους Ουόριορς σε μία πανάξια νίκη (118-113) και πρόκριση επί των Ρόκετς. Χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ ήταν σαν να έβλεπες τους παλιούς Ουόριορς (πριν το 2017) να αγωνίζονται και να κυριαρχούν. Ο Κάρι τέλειωσε το ματς με 9/20, με 4/11 τρίποντα και 11/11 βολές, καταφέροντας να βάλει τους περισσότερους πόντους του σε ένα ημίχρονο στα πλέι οφ και τους πιο πολλούς σε 20 σεζόν από οποιονδήποτε παίκτη σε δεύτερο ημίχρονο αφού πρώτα έμεινε άποντος στο πρώτο!!! Απολαύστε τον Στεφ Κάρι σε μία μοναδική παράσταση νίκης και πρόκρισης στους τελικούς της Δύσης, για πέμπτη σερί φορά…

@StephenCurry30 goes off for 33 PTS in the 2nd half, leading the @warriors past Houston and into the Western Conference Finals! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/1A26pJfLEk