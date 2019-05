Τρελό "καρφί" Λάνγκφορντ για πλέι οφ και... Ολυμπιακό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Κιθ Λάνγκφορντ: Το… σίριαλ με τα πλέι οφ της Basket League συνεχίζεται και ο Αμερικανός άσος «τρόλαρε» τα όσα συμβαίνουν μέσω Twitter.

Ο Λάνγκφορντ θέλησε να δείξει τη δυσφορία του για την κάτασταση που έχει διαμορφωθεί ενόψει της έναρξης των πλέι οφ, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο και το παιχνίδι να είναι στον… αέρα εξαιτίας της στάσης των Ερυθρολεύκων.

Ο Αμερικανός πόσταρε ένα βίντεο που δείχνει ένα παιδί να παρακολουθεί σκεπτικό δύο άνδρες που παίζουν ένα παιχνίδι και τσακώνονται, γράφοντας χαρακτηριστικά «Περιμένοντας να ξεκινήσουν τα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος».

Waiting for the Greek League playoffs to start.. https://t.co/VvixdrZs9s