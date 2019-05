Μπράβο! Υποψήφιος για MVP στο ΝΒΑ ο Αντετοκούνμπο! (ΦΩΤΟ)

Με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί όλη την σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήταν μάλλον αναμενόμενο πως θα φιγουράρει για MVP του ΝΒΑ.

Αυτό επισημοποιήθηκε πλέον και ο Έλληνας άσος των Μιλγουόκι Μπακς είναι ο ένας από τους τρεις υποψήφιους, μαζί με τον Τζέιμς Χάρντεν των Ρόκετς και τον Πολ Τζορτζ των Θάντερ.

The three finalists for #KiaMVP... @Giannis_An34, @Yg_Trece, and @JHarden13!



The 2019 #NBAAwards air 6/24, 9:00pm/et on TNT! pic.twitter.com/hcezyuwaU9