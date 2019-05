Παραμιλάνε οι Μπακς με τον Γιάννη - Γράφει τη δική του ιστορία - Το νέο επίτευγμα (ΦΩΤΟ)

NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο "βγάζει μάτια" και γράφει τη δική του ιστορία με τους Μπακς.

Μπορεί να ηττήθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι με τους Ράπτορς και να έμεινε σε ρηχά νερά ο Έλληνας παίκτης, κατέρριψε όμως ακόμη ένα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα μάζεψε 23 ριμπάουντ, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία των Μπακς στα playoffs τα τελευταία 35 χρόνια, όταν ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ είχε 24 στο τέταρτο ματς του δευτέρου γύρου απέναντι στους Μπουλς.

Giannis only scored 12 points (his fewest this postseason) but grabbed 23 rebounds - the most by a Bucks player in any playoff game since Kareem in 1974 and tied for the most on the road in the ECF since Elvin Hayes in 1979. #MILvsTOR