Τρομερή αποθέωση του Πιτίνο σε Ιτούδη! (ΦΩΤΟ)

Ρικ Πιτίνο - Δημήτρης Ιτούδης: Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Αναντολού Εφές και κατέκτησε τη Euroleague υπό τη μαεστρική καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο κόουτς του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, έδειξε για ακόμα μια φορά τον σεβασμό που τρέφει για τον συνάδελφό του, αποθεώνοντάς τον για τη δουλειά και τη μεγάλη επιτυχία του.

Μάλιστα, ο Πιτίνο έκανε ειδική μνεία στο γεγονός ότι ο Ιτούδης είναι Έλληνας, αφού έχει εκφράσει και στο παρελθόν την εκτίμηση που τρέφει στους προπονητές της πατρίδας μας.

«Συγχαρητήρια στην ΤΣΣΚΑ για την κατάκτηση της Euroleague. Καταπληκτική δουλειά από τον Έλληνα Δημήτρη Ιτούδη. Ταπεινότητα και χάρη για τη νίκη. Μπράβο!», έγραψε χαρακτηριστικά.

