Απίθανη ατάκα για Ολυμπιακό: «Ετοιμάζεται να αλλάξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μάικ Γκριν, που πλέον αγωνίζεται στη Στρασμπούρ σχολίασε τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, κάνοντας tweet για την απόφαση του Ολυμπιακού να μην κατέβει να αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά το ευρωπαϊκό μπάσκετ», έγραψε στο twitter ο Αμερικανός γκαρντ.

Olympiacos about to change European basketball, again.