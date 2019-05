Τα έχει δει... όλα στην Ελλάδα ο Κιλπάτρικ - Απίθανη απορία για τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού

Σον Κιλπάτρικ: Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε επίσημα τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού στην Α2 και ο άσος του Παναθηναϊκού προσπαθεί να καταλάβει τι μέλλει γενέσθαι με τα πλέι οφ μετά από αυτή την εξέλιξη.

«Ξέρει κανείς τι γίνεται με τα πλέι οφ ύστερα από την σημερινή απόφαση;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός στο Twitter.

Είναι απόλυτα λογικό ο Σον Κιλπάτρικ να ψάχνει απαντήσεις, αφού μέσα σε έξι μήνες στην Ελλάδα τα έχει δει... όλα με το φετινό μπάχαλο που επικρατεί στη Basket League, όπως και πολλοί ξένοι παίκτες.

Does anyone know what’s going on with some decision that happened today regarding the Greek playoffs?