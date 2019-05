Τρελό "καρφί" Τζέιμς για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: "Μην τραγουδάτε το όνομά μου..."

Μάικ Τζέιμς: Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού απάντησε σε ερωτήσεις οπαδών του Τριφυλλιού μέσω Twitter και δεν... μάσησε τα λόγια του.

Αρχικά, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σπάσει το συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο για να επιστρέψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια πέταξε "σπόντα" για τους φίλους του Τριφυλλιού.

Ένας οπαδός των Πρασίνων ρώτησε "Κάποιο σχόλιο για τους οπαδούς του ΠΑΟ που τραγουδούσαν το όνομά σου στην Ιταλία και εσύ δεν τους έριξες ούτε μια ματιά;", για να πάρει την απάντηση "Τραγουδήσατε το όνομά μου όταν σας κερδίσαμε στην Αθήνα; Όχι δεν το κάνατε. Γι’ αυτό μην το τραγουδάτε μόνο όταν κερδίζετε…".

Did y’all sing my name when we beat y’all in Athens? No u didn’t so don’t do it when u win. https://t.co/aJBC0GPPsk