Τρομερός Πιτίνο - Αποθέωσε παίκτη-έκπληξη! (ΦΩΤΟ)

Ρικ Πιτίνο: Ο Αμερικανός τεχνικός ουδέποτε έχει κρύψει την εκτίμησή που τρέφει στους Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού και αυτή τη φορά είπε τα καλύτερα για τον Γιώργο Καλαϊτζάκη.

Ο Ρικ Πιτίνο αποθέωσε τον νεαρό άσο του Τριφυλλιού για τη σκληρή δουλειά και τα άλματα προόδου που έχει κάνει, τονίζοντας πως αν συνεχίσει έτσι, το μέλλον του ανήκει.

"Tweet για τον Γιώργο Καλαϊτζάκη. Μου αρέσει πολύ το πόσο έχει βελτιωθεί ο Γιώργος Καλαϊτζάκης. Έχει κάνει άλματα και αν δουλέψει σκληρά το καλοκαίρι θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό. Μην τα παρατήσεις!", έγραψε ο Πιτίνο για τον Καλαϊτζάκη.

Giorgos Kalaitzakis tweet. Really like the improvement of Giorgos Kalaitzakis. Making great strides and with a hard working summer, could prove to be a major asset to Panathinaikos. Don’t let up!