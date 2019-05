Νέα κόντρα Τζέιμς με οπαδό - Ειρωνική ατάκα του Αμερικανού για Παναθηναϊκό (ΦΩΤΟ)

Μάικ Τζέιμς: Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ανοίξει διάλογο με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ημέρες και δεν... μασάει τα λόγια του στον τρόπο που τους απαντά.

Ένας φίλος του Τριφυλλιού θέλησε να "τρολάρει" τον Τζέιμς για το γεγονός ότι η Αρμάνι Μιλάνο δεν προκρίθηκε στα πλέι οφ της Euroleague, γράφοντας χαρακτηριστικά "Εξαιρετικά πλέι οφ, Μάικ".

Ο γκαρντ της Αρμάνι πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας με νόημα "Είχαμε τις ίδιες νίκες με εσάς στα πλέι οφ", αφού οι Πράσινοι αποκλείστηκαν με 3-0 από τη Ρεάλ.

We had the same amount of playoff wins as y’all.... https://t.co/Wc2geJAcFf