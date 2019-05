Ο Γιάννης... ρούκι – Το NBA θυμήθηκε την πρώτη του χρονιά στους Μπακς (ΒΙΝΤΕΟ)

Τη ρούκι σεζόν του μεγάλου φαβορί για το εφετινό βραβείο του MVP: τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, θυμήθηκε το NBA λίγες ώρες πριν το κρίσιμο, καθοριστικό Game6 των Μπακς με τους Ράπτορς στο Τορόντο.

Θυμηθείτε πως ήταν ο Γιάννης όταν έφτασε στο Μιλγουόκι, τις πρώτες του δηλώσεις. «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ακόμα πιστεύω πως ονειρεύομαι», είχε πει.

"I feel like I'm still dreaming..." @NBATV's #InsideStuff went all-access with @Giannis_An34 during his rookie season with the @Bucks! Tune-In to Game 6 TOMORROW NIGHT at 8:30pm/et on TNT. #FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/FUaawZgz1h