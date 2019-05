Μήνυμα αποχώρησης; - Άσος του Παναθηναϊκού τα... έχωσε στον ΕΣΑΚΕ! (ΦΩΤΟ)

Σον Κιλπάτρικ: Ο άσος του Παναθηναϊκού απευθύνθηκε στον ΕΣΑΚΕ, τον οποίο προέτρεψε να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα των πλέι οφ της Basket League.

Ο Αμερικανός γκαρντ προειδοποίησε πως αν δεν συμβεί αυτό, τότε κάποιοι παίκτες θα φύγουν από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Φυσικά, το μήνυμα ίσως προαναγγέλλει και τη δική του αποχώρηση, αφού η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

«ΕΣΑΚΕ πρέπει να κάνεις αλλαγές σχετικά με το πρόγραμμα, κάποιοι παίκτες θα φύγουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σον Κιλπάτρικ.

@esakegr need to make changes regarding their schedule, some players will be gone