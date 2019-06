Εμφύλιος Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού - 4αρο/5άρι που "κεντάει" - Το ξέρουν Πρίντεζης-Τόμας;

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Αντρέι Σαζόνοφ, αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη πληροφορία μέσω του προφίλ του στο twitter, καθώς ο Σεραφέν της Μπαρτσελόνα υπάρχει στη λίστα των αιωνίων!

"Ο Σεραφέν ο οποίος δεν θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα μετά το τέλος της σεζόν, είναι στην λίστα και του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού. Καμία κουβέντα για άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας μέχρι τώρα", αναφέρει στο τιτίβισμά του...

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θέλουν ενίσχυση στη θέση "4" και φαίνεται ότι ο Σεραφέν απασχολεί και τους δύο.

Kevin Seraphin, who will not stay at Barcelona after the end of the season, is on the shortlist of both Panathinaikos Athens and Olympiacos Piraeus. No words about other Euroleague teams right now.@Sportando @Eurohoopsnet @EuroLeague @paobcgr @olympiacosbc @esakegr @FCBbasket