Φοβερή εξέλιξη στην καριέρα του Χάκετ - Εκεί θα παίζει του χρόνου! (ΦΩΤΟ)

Ντάνιελ Χάκετ: Πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας φέρεται να βρίσκεται ο διεθνής γκαρντ.

​

Όπως επισημαίνει ρεπορτάζ του Sportando, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την πρωταθλήτρια Ευρώπης για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2021.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ο Χάκετ έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, όμως η φετινή παρουσία του ικανοποίησε τον Δημήτρη Ιτούδη σε τέτοιο βαθμό, που θέλει να τον "δέσει" από τώρα με διετή επέκταση!

Daniel Hackett is in advanced negotiations with CSKA Moscow to sign a contract extension till 2021 a source told me and Sportando's @andregrossi13.

Hackett has one more year with CSKA Moscow (the team had a team option).

In his first season with CSKA Hackett won both EL and VTB